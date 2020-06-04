Сервис смс активаций

SMSI.VIP – это сервис по приему SMS-сообщений на виртуальные номера.

Для чего нужны виртуальные номера для получения SMS?

У нас всегда есть в наличии виртуальные номера в аренду разных сотовых операторов для получения SMS-сообщения с кодом активации для подтверждения.

Виртуальный номер используется для совершения анонимной регистрации в социальных сетях, досках объявлений, формах, мессенджерах и на прочих сайтах. Нужно пройти много регистраций, где требуется SMS-подтверждение? Можно не указывать свой настоящий номер – берите виртуальный номер в аренду. SMS-активация позволяет сохранять анонимность и не приобретать новую SIM-карту каждый раз для регистрации в соц. сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук) и подтверждения в мессенджерах (WhatsApp, Телеграм, Вайбер). Приобретая виртуальный номер, можно подтвердить адрес эл. почты, воспользоваться им для Скайп, МВидео, Uber, Мамба и пр. Наш сервис дает возможность получать смс без использования мобильного телефона, и единственное, что нужно – подключение к интернету. Чтобы принять сообщение, достаточно воспользоваться нашим сервисом.

Почему нашим сервисом удобно пользоваться?

1. Прием смс выполняется в автоматическом режиме 24/7.

2. Индивидуальные номера.

3. Большая база операторов разных стран.

4. Бесплатное получение дополнительных сообщений для взятой активации.

5. Быстрая и простая регистрация.

6. Возможность оплаты с помощью самых популярных платежных систем.

7. Небольшая стоимость при высоком качестве услуг.

8. Не нужно работать с физическими SIM-картами.

9. Возможность автоматизировать работу через API интерфейс.



С чего начать работу в сервисе?

1. Пройти регистрацию (правый верхний угол) и авторизоваться в свой аккаунт.

2. Пополнить баланс и выбрать нужную услугу.

3. Можно начинать принимать в своём аккаунте SMS или использовать для этого API.



Для нашего сервиса SMS-активаций для обрабатывания данных используется не один центр в разных городах и странах, благодаря чему мы можем обеспечить широкий выбор виртуальных номеров для активаций. Сервис не зависит от работы одного человека, поэтому свои услуги мы всегда предоставляем бесперебойно. Активации можно проводить круглосуточно или арендовать виртуальные номера, и при этом абсолютно неважно, есть ли «активатор» онлайн или нет.