Сервис смс активаций

Наши преимущества
Виртуальный номер используется для совершения анонимной регистрации в социальных сетях, досках объявлений, формах, мессенджерах и на прочих сайтах. Нужно пройти много регистраций, где требуется SMS-подтверждение? Можно не указывать свой настоящий номер – берите виртуальный номер в аренду. SMS-активация позволяет сохранять анонимность и не приобретать новую SIM-карту каждый раз для регистрации в соц. сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук) и подтверждения в мессенджерах (WhatsApp, Телеграм, Вайбер). Приобретая виртуальный номер, можно подтвердить адрес эл. почты, воспользоваться им для Скайп, МВидео, Uber, Мамба и пр. Наш сервис дает возможность получать смс без использования мобильного телефона, и единственное, что нужно – подключение к интернету. Чтобы принять сообщение, достаточно воспользоваться нашим сервисом.
Для нашего сервиса SMS-активаций для обрабатывания данных используется не один центр в разных городах и странах, благодаря чему мы можем обеспечить широкий выбор виртуальных номеров для активаций. Сервис не зависит от работы одного человека, поэтому свои услуги мы всегда предоставляем бесперебойно. Активации можно проводить круглосуточно или арендовать виртуальные номера, и при этом абсолютно неважно, есть ли «активатор» онлайн или нет.